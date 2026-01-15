Frustración y autocrítica: Paulette enfrenta su momento más tenso en Exatlón México

Luego de perder el punto que le habría permitido salir de La Barraca Metálica y de los límites de Exatlón México, Paulettemostró su frustración al reconocer que este tipo de errores no pueden repetirse, señalando que la derrota fue un golpe duro a nivel emocional, pero también una llamada de atención que la llevó a lanzarse un reto directo a sí misma para dar su mejor versión en la siguiente contienda.