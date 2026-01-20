Paulette hace historia en Exatlón México: 48:04 y una de las victorias más aplastantes jamás vistas
Paulette salió decidida a ganar y dejó un tiempo que ninguna atleta pudo superar.
Con un tiempo imponente de 48:04, Paulette marcó la guillotina como la primera en cerrar su carrera y dejó claro que salió a ganar, una actuación tan dominante que ninguna de sus rivales ni compañeras logró acercarse a su marca, consolidando así una de las victorias femeniles más fuertes y sorprendentes en la historia de Exatlón México.