“Tú eres el siguiente”: Mono lanza advertencia directa a José y enciende Exatlón México

Un gesto de respeto por parte de José terminó convertido en advertencia directa que sacudió la novena competencia.

Exatlón México

Por:  Hugo Pantoja

La tensión aumentó en Exatlón México cuando Mono, tras aceptar de forma cordial el saludo de José luego de su celebración, fue contundente al advertirle que sigue siendo “el siguiente en su lista”, dejando claro que su objetivo es vencerlo y asegurando que incluso ya le prepara un festejo especial, avivando la rivalidad entre ambos.

