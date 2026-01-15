Cumpleaños en Exatlón México: Así el Equipo Rojo arropó a Jazmín en un momento clave
En medio de la intensidad de la competencia, El Equipo Rojo dejó de lado la presión para regalarle a Jazmín un momento de unión y compañerismo que marcó la jornada.
Durante la jornada de competencia en Exatlón México, el compañerismo del Equipo Rojo se hizo evidente cuando, de manera espontánea, los atletas sorprendieron a Jazmín con un festejo simbólico por su cumpleaños, apagando una vela imaginaria entre risas y buenos deseos, augurándole que la celebración se complete con una medalla, en un gesto que mostró que, incluso en los momentos más tensos, la unión del equipo sigue siendo un pilar fundamental.