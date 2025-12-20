Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | Semana 12 en la novena temporada: Inicia la Batalla por la competencia con máxima tensión

La semana 12 de Exatlón México marca el arranque de la esperada Batalla por la Supervivencia, una etapa donde la presión aumenta y cada circuito puede definir el futuro de los atletas, con un Equipo Rojo que llega cargado de tensión tras jornadas complicadas, mientras que los azules buscan dejar atrás cualquier exceso de confianza y mantenerse concentrados en su objetivo principal.

