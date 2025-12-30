Exatlón México| Programa Completo | Drama, estrategia y gloria: así se vivió el programa completo de hoy en la novena temporada

Exatlón México estuvo cargado de emociones contrastantes luego de que El Equipo Azul reconociera errores por exceso de confianza, mientras que los Rojos enfrentaron un duro golpe anímico tras la salida de un compañero por lesión, situación que desató reacciones de tristeza y unión en la escuadra; en medio de este escenario, La Batalla por la Medalla confirmó que no siempre gana el más fuerte sino quien mejor se adapta, coronando a Leo como ganador de la medalla varonil y consolidando una jornada donde la estrategia, el desgaste físico y la resiliencia fueron los verdaderos protagonistas.