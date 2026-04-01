Exatlón México | Programa Completo | Tensión en los Rojos, Power Token en juego y premio sorpresa desata emoción

El episodio de Exatlón México estuvo marcado por tensión en El Equipo Rojo, la disputa por los Power Token sin la participación de Mati, la celebración de Karol como “socia mayoritaria” y la polémica por la falta de hidratación señalada por Koke. Además, Rosique anunció un premio especial: Una experiencia llena de asombro en el circo.

