Exatlón México | Programa completo | Remontadas, medallas y presión rumbo a la final marcan el programa de hoy
Una noche donde cada circuito contó, la presión se sintió en ambos equipos y nada quedó definido hasta el último segundo.
Exatlón México estuvo marcado por la intensidad total de la competencia, con los azules aumentando la presión gracias a actuaciones clave que mantuvieron su racha, los rojos resistiendo con calma pese a quedarse cerca de la victoria, una batalla femenil por la medalla que elevó el nivel de la temporada y una Batalla por La Villa 360 que se definió con una remontada de infarto en el último circuito, dejando claro que rumbo a la final no hay margen de error y cada punto puede cambiarlo todo.