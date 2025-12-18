Exatlón México | Programa completo | Remontadas, medallas y presión rumbo a la final marcan el programa de hoy

Exatlón México estuvo marcado por la intensidad total de la competencia, con los azules aumentando la presión gracias a actuaciones clave que mantuvieron su racha, los rojos resistiendo con calma pese a quedarse cerca de la victoria, una batalla femenil por la medalla que elevó el nivel de la temporada y una Batalla por La Villa 360 que se definió con una remontada de infarto en el último circuito, dejando claro que rumbo a la final no hay margen de error y cada punto puede cambiarlo todo.