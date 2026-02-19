inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Programa Completo | Duelo por la moto, regreso inesperado y tensión total en la semana 21

Exatlón México tuvo de todo: Duelos por la moto, advertencias de Rosique, frustración, celebraciones y una segunda oportunidad que cambió el rumbo del la novena temporada.

Exatlón México

Exatlón México estuvo marcada por tensión y grandes premios. Alexis y Ella conquistaron las motos en duelos intensos. Rosique recordó que no solo se trata de ganar y anunció una segunda oportunidad para Natali tras la salida de Dana. Azules y Rojos vivieron celebraciones, frustraciones y advertencias rumbo a la final.

