Exatlón México | Programa Completo | Duelo por la moto, regreso inesperado y tensión total en la semana 21
Exatlón México tuvo de todo: Duelos por la moto, advertencias de Rosique, frustración, celebraciones y una segunda oportunidad que cambió el rumbo del la novena temporada.
Exatlón México estuvo marcada por tensión y grandes premios. Alexis y Ella conquistaron las motos en duelos intensos. Rosique recordó que no solo se trata de ganar y anunció una segunda oportunidad para Natali tras la salida de Dana. Azules y Rojos vivieron celebraciones, frustraciones y advertencias rumbo a la final.