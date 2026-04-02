Exatlón México | Programa Completo | Batalla por La Villa 360, polémica, recompensa y tensión al límite
El programa completo de Exatlón México estuvo lleno de tensión, recompensas emocionales y una intensa batalla por La Villa 360.
El programa completo de Exatlón México mostró victorias clave de los Rojos, momentos emotivos de los Azules y una recompensa motivacional tras 27 semanas. La tensión aumentó con La batalla por la Villa 360, donde ambos equipos buscaron asegurar una ventaja estratégica en la competencia.