Exatlón México | Programa Completo | Rojos en racha, ventaja Azul y advertencia total de Rosique

Exatlón México estuvo cargado de tensión luego de que los Rojos confirmaran su gran momento con una racha sólida y enfoque mental, mientras los Azules enfrentarán el desgaste de las derrotas pero activaron una ventaja estratégica de 10 segundos, todo bajo la advertencia directa de Antonio Rosique, quien alertó que Mujeres Rojas y Hombres Azules están en riesgo, dejando claro que cada circuito puede definir la permanencia en la novena temporada.

