Exatlón México| Programa completo | Ventaja estratégica, tensión en Supervivencia y Valery enciende las alarmas
El programa completo estuvo marcado por una ventaja estratégica clave y momentos de máxima tensión rumbo a la Supervivencia.
El programa completo de Exatlón México mostró tensión rumbo a La Supervivencia, una ventaja estratégica que podría cambiar el rumbo de la competencia y un momento de preocupación cuando Valery requirió atención médica, elevando la presión en la recta decisiva de la temporada.