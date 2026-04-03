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Exatlón México| Programa completo | Ventaja estratégica, tensión en Supervivencia y Valery enciende las alarmas

El programa completo estuvo marcado por una ventaja estratégica clave y momentos de máxima tensión rumbo a la Supervivencia.

Por: Redacción Azteca UNO

El programa completo de Exatlón México mostró tensión rumbo a La Supervivencia, una ventaja estratégica que podría cambiar el rumbo de la competencia y un momento de preocupación cuando Valery requirió atención médica, elevando la presión en la recta decisiva de la temporada.

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