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Exatlón México | Programa Completo| Tensión en la Barraca Metálica y victoria de Jazmín marcan el rumbo de la semana 28

La semana 28 de Exatlón México deja tensión en equipos, mensaje clave de Rosique y la victoria de Jazmín.

La semana 28 de Exatlón México dejó tensión en La Barraca Metálica, un mensaje motivacional de Rosique sobre adaptación y una intensa competencia por La Medalla Femenil. Jazmín logró el triunfo tras una final exigente, consolidando su camino rumbo a la etapa decisiva mientras los equipos ajustan su estrategia.

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