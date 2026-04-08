Exatlón México | Programa Completo| Tensión en la Barraca Metálica y victoria de Jazmín marcan el rumbo de la semana 28
La semana 28 de Exatlón México deja tensión en equipos, mensaje clave de Rosique y la victoria de Jazmín.
La semana 28 de Exatlón México dejó tensión en La Barraca Metálica, un mensaje motivacional de Rosique sobre adaptación y una intensa competencia por La Medalla Femenil. Jazmín logró el triunfo tras una final exigente, consolidando su camino rumbo a la etapa decisiva mientras los equipos ajustan su estrategia.