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Evelyn confiesa su frustración en Exatlón México: El “mosqueo” que preocupa rumbo a la final

Evelyn admite sentirse frustrada y revela el significado del “mosqueo” dentro de Exatlón México.

Evelyn vivió un momento emotivo con Katia, donde confesó sentirse afectada por la salida de Doris y la pérdida de puntos. La atleta explicó el término “mosqueo”, utilizado en Exatlón México para describir cansancio, frustración y desmotivación. Katia mostró comprensión, destacando el impacto emocional que genera la competencia.

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