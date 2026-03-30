Evelyn confiesa su frustración en Exatlón México: El “mosqueo” que preocupa rumbo a la final

Evelyn vivió un momento emotivo con Katia, donde confesó sentirse afectada por la salida de Doris y la pérdida de puntos. La atleta explicó el término “mosqueo”, utilizado en Exatlón México para describir cansancio, frustración y desmotivación. Katia mostró comprensión, destacando el impacto emocional que genera la competencia.

