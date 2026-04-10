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Karol señala fallas en los hombres del Equipo Rojo y crece la tensión en Exatlón México

Karol habla del momento crítico del Equipo Rojo y reconoce que el riesgo de eliminación ya está presente.

Karol asegura que la falta de puntos por parte del equipo varonil rojo ha complicado su permanencia, reconociendo que el peor escenario ya está sobre la mesa. La atleta afirma sentirse tranquila pese al riesgo, mientras Jazmín señala que aún existen posibilidades de poner en peligro a una azul y que la presión excesiva no ayudará dentro de Exatlón México.

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