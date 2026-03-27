Katia admite crisis en Azules tras derrota pero advierte: “los Rojos no son mejores” en la novena temporada de Exatlón México
Katia analiza la derrota y reconoce cambios clave en El Equipo Azul tras la salida de Doris y Neto.
Tras la derrota en la Supervivencia, Katia reconoció que El Equipo Azul perdió presión en momentos clave luego de la salida de Doris y Neto. A pesar de admitir dificultades recientes, aseguró que los Rojos no son superiores, destacando que los Azules han dominado gran parte de la temporada en Exatlón México.