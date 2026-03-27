Katia admite crisis en Azules tras derrota pero advierte: “los Rojos no son mejores” en la novena temporada de Exatlón México

Tras la derrota en la Supervivencia, Katia reconoció que El Equipo Azul perdió presión en momentos clave luego de la salida de Doris y Neto. A pesar de admitir dificultades recientes, aseguró que los Rojos no son superiores, destacando que los Azules han dominado gran parte de la temporada en Exatlón México.

