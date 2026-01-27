Exatlón México | “Exapreguntas” sacude la novena temporada : Samanta revela todo en entrevista

Benyamin y Karol regresaron con la dinámica de “Exapreguntas” en Exatlón México y esta vez la invitada fue Samanta, quien habló sin filtros sobre quién le cae mal del Equipo Azul, aclarando que no ha tenido trato directo y por eso evita profundizar, además de mencionar a Leo; mientras tanto, al hablar del Equipo Rojo, la charla terminó con humor cuando los Azules recrearon una peculiar caminata que desató risas y relajó el ambiente.