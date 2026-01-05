Programa de infarto en Exatlón México: Estrategia, remontada y un punto decisivo por La Villa 360
Un programa intenso, estratégico y definido por un solo punto volvió a confirmar por qué Exatlón México es el reality deportivo más exigente.
Exatlón México ofreció un duelo cerrado por la Villa 360 que incluyó en remontada, con un desempate cardíaco en el que un solo punto hizo la diferencia entre dormir en la Villa 360 o enfrentar la Barraca Metálica, confirmando una vez más por qué el reality se mantiene como el programa deportivo más demandante de México.