Rosique confirma regreso inesperado en Exatlón México tras salida de Dana
Tras la salida de Dana por lesión, Rosique sorprendió al anunciar que no habría refuerzos externos, pero sí una segunda oportunidad dentro de Exatlón México.
Luego de la salida de Dana por lesión en la rodilla, las escuadras quedaron incompletas en Exatlón México. Antonio Rosique aclaró que no llegarían refuerzos externos, pero destacó que el reality es un “organismo vivo”. Acto seguido, dio la bienvenida a Natali, atleta azul recientemente eliminada, quien recibe una segunda oportunidad rumbo a la final.