Exatlón México 2024
Exatlón México | Batalla Roja por el Token: Mati da el tiro de gracia y se queda con la ventaja frente a Paulette

Mati y Paulette se enfrentaron en una final intensa por el Token, premio especial que representa acumulación de dinero libre de inflación, según explicó Rosique. En un duelo cerrado y cardiaco, Mati dio el tiro de gracia para quedarse con la ventaja estratégica de la semana 23 y fortalecer al Equipo Rojo.

