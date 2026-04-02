Karol Rojas gana los dos Power Token de la semana 27 en Exatlón México y dedica triunfo a su familia
Karol Rojas conquista los Power Token de la semana 27 y dedica su logro a su familia en Exatlón México.
Karol Rojas logró una destacada actuación en Exatlón México al convertirse en la ganadora de los dos Power Token de la semana 27. La atleta expresó su felicidad por el resultado y dedicó el triunfo a su familia, especialmente a sus padres, reconociendo el esfuerzo y los valores que le han permitido alcanzar este importante logro.