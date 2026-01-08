Exatlón México: Alejandro estalla contra Humberto por polémica celebración
Una celebración desata la polémica y eleva la rivalidad más allá de lo deportivo dentro de la noventa temporada de Exatlón México.
La competencia en Exatlón México vivió un momento tenso cuando Alejandro expresó su molestia por la forma en que Humberto celebró su victoria, calificando el gesto como de mal gusto y señalando que le provocó más lástima que enojo, situación que abrió un nuevo capítulo de fricción entre ambos atletas y dejó en evidencia cómo la presión del reality puede transformar la rivalidad deportiva en un conflicto personal.