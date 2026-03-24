Explota Mono tras perder en Exatlón México: “Me sentí ardido” y lanza advertencia a los Azules
La derrota desata frustración y advertencias dentro de Exatlón México.
La tensión aumenta en Exatlón México luego de que Mono confesara sentirse frustrado por no lograr defender la Villa 360. El atleta admitió el coraje que le provoca perder, mientras Benyamin aseguró que, pese a los tropiezos, el equipo rojo mantiene confianza en que al final de la semana un integrante azul podría abandonar la competencia.