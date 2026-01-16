Karol rompe en llanto en Exatlón México: “Estoy cansada, lo más difícil es estar lejos de mi familia”

Karol rompió en llanto en Exatlón México al confesar que se siente cansada y frustrada, asegurando que se está esforzando al máximo para mantenerse en la competencia y animarse sola, pero reconociendo que lo más difícil no es el juego, sino estar lejos de su familia y de las personas que ama, una soledad que pesa con el paso de los días y que, como ella misma dijo, un abrazo sincero puede aliviar más de lo que muchos imaginan.