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Jazmín gana la Medalla Femenil de la semana 28 en Exatlón México y fortalece al Equipo Rojo

Jazmín celebra su triunfo en la Medalla Femenil de la semana 28 y dedica el logro a su equipo y familia.

Jazmín se convirtió en la ganadora de La Medalla Femenil de la semana 28 en Exatlón México, un triunfo que refuerza la motivación del Equipo Rojo en la recta final de la competencia. La atleta expresó su felicidad por el logro y agradeció el apoyo de su familia, amigos y seguidores, destacando que la medalla representa un impulso importante para continuar compitiendo.

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