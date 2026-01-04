Exatlón México | Zona de Salvación | Rosique lanza la advertencia más fuerte: la Zona de Seguridad puede cambiar toda la novena temporada

Durante el domingo más decisivo de la novena temporada de Exatlón México, Antonio Rosique advirtió a los atletas que La Zona de Seguridad no es un premio cualquiera, ya que la escuadra que logre ganarla tendrá la oportunidad única de salvar a cualquier integrante de su equipo de la probable eliminación en cualquier momento de la temporada, por lo que elegir cuándo y cómo usar este recurso estratégico podría marcar la diferencia entre seguir en la competencia o quedar fuera del reality.