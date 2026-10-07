Exatlón México | ¡Competencias al límite! Victorias impresionantes, conflictos internos y mucha velocidad| Programa completo 7 de octubre de 2026
Miércoles de mucha competencia. Empezamos buscando al campeón digno de la Medalla Varonil y terminamos con los equipos buscando la Superviviencia en Exatlón México.
Revive el programa de este miércoles 7 de octubre de 2026 y disfruta de las competencias más intensas. Hoy se definió al ganador de la Medalla Varonil y la primera Supervivencia de la semana. ¿Quiénes fueron los ganadores?