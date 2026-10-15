Exatlón México: Dos COMPAÑEROS del Equipo Rojo se dan con todo en la final de la Zona de Peligro de hoy
Aristeo no logra posicionarse entre los mejores y es enviado directamente al Duelo de Eliminación del próximo domingo al quedar en la Zona de Peligro.
Este jueves 15 de octubre, en Exatlón México, los hombres entraron a la Zona de Peligro. El Atleta que quede dentro de la Zona se va directo al Duelo de Eliminación. Aunque el Equipo Rojo ha tenido una buena racha, la final se disputó entre compañeros.