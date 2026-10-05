Exatlón México | ¡El Equipo Rojo resurge de entre las cenizas! Victorias, Villa 360, un nuevo Atleta y emociones al límite este lunes
El Equipo Rojo parece haber encontrado la fórmula para recuperar terreno, defender la Villa 360 y permanecer victoriosos esta semana de riesgo para las mujeres.
En Exatlón México se vivió una jornada llena de emociones, mucha competencia y tensión entre el Equipo Rojo y el Equipo Azul. Después de los últimos conflictos, Heliud se disculpó con Leo, pero nuevos problemas salieron a la luz.