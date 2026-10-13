El Otro Lado de los Realities: debate por las lesiones en Exatlón México
Las lesiones y las decisiones dentro de los circuitos abren el debate sobre la estrategia en Exatlón México.
En El Otro Lado de los Realities, el debate se centra en las lesiones y su impacto en la estrategia de Exatlón México. La conversación pone sobre la mesa si las molestias físicas deben modificar la manera de competir o si los equipos deben mantener sus planes dentro de los circuitos, sin dejar de lado la seguridad de los atletas.