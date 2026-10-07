El Otro Lado de los Realities: Pablo revela detalles de su enfrentamiento con Jerry dentro de Exatlón México
Pablo Franco llegó al foro para hablar sobre su experiencia en Exatlón México.
En El Otro Lado de los Realities, Pablo Franco, último eliminado de Exatlón México, visitó el foro para hablar sobre el enfrentamiento que protagonizó con Jerry durante la competencia. El atleta compartió detalles de lo ocurrido y ofreció su perspectiva sobre uno de los momentos que generó tensión dentro de las escuadras.