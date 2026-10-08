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Exatlón México 2024
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En El Otro lado de los Realities Koke Guerrero revela qué consejo le dio a Jerry en Exatlón México

Koke Guerrero habló en exclusiva sobre los consejos que le dio a Jerry para enfrentar su experiencia en Exatlón México.

En exclusiva para El Otro Lado de los Realities, Koke Guerrero habló sobre la orientación que le brindó a Jerry para afrontar su participación en Exatlón México. La conversación permite conocer más sobre el apoyo que recibió el atleta y los consejos que pueden influir en su camino dentro de la competencia, donde cada desafío pone a prueba su preparación y estrategia.

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