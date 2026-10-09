Exatlón México: Ella habla de su lesión y la advertencia médica: “Cualquier esfuerzo puede desgarrar el músculo”

Ella habla sobre lo ocurrido durante su reciente incidente en Exatlón México y explica que, tras consultar con el doctor, recibió una advertencia: cualquier esfuerzo podría provocarle un desgarre. La atleta reconoce que existe riesgo de una lesión mayor si no guarda el reposo adecuado y expresa su frustración por la situación que atraviesa en la competencia.

