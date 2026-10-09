Exatlón México: Ella habla de su lesión y la advertencia médica: “Cualquier esfuerzo puede desgarrar el músculo”
Ella revela que deberá cuidarse para evitar una lesión mayor tras su incidente.
Ella habla sobre lo ocurrido durante su reciente incidente en Exatlón México y explica que, tras consultar con el doctor, recibió una advertencia: cualquier esfuerzo podría provocarle un desgarre. La atleta reconoce que existe riesgo de una lesión mayor si no guarda el reposo adecuado y expresa su frustración por la situación que atraviesa en la competencia.