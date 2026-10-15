En El Otro Lado de los Realities, Natalia Roja habla de su experiencia y busca otra oportunidad: Exatlón México
La atleta comparte lo que aprendió de la competencia y cómo piensa prepararse para buscar una nueva oportunidad.
Natalia Roja comparte en El Otro Lado de los Realities cómo vivió su paso por Exatlón México y cuáles son sus planes después de la experiencia deportiva. La atleta reconoce que la competencia exige disciplina y preparación, por lo que busca desarrollar nuevas estrategias para estar lista si surge otra oportunidad de volver al reality.