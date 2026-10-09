En El Otro lado de los Realities: Chacorta y Koke encienden la polémica sobre la décima temporada de Exatlón México
Chacorta y Koke protagonizan una conversación que eleva la tensión en Exatlón México.
En El Otro Lado de los Realities, Chaky habla sobre su comentario y la respuesta de Koke, una situación que encendió la conversación alrededor de la décima temporada de Exatlón México. También aborda las acciones de los atletas y las tensiones que han surgido entre las escuadras durante la competencia.