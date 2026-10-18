Exatlón México | Avance | Un equipo festeja en grande y otro resiste: El avance que sacude la novena temporada y el NUEVO AÑO 2026

Exatlón México adelantó un avance cargado de emoción en el que se muestra cómo los atletas recibirán el 2026 en medio de una celebración colosal, dejando claro que, aunque una escuadra festejará su triunfo con mayor intensidad, ninguno de los equipos quedará fuera del espíritu de año nuevo, ya que la competencia continuará con circuitos cada vez más exigentes que pondrán al límite no solo la capacidad física de los participantes, sino también su fortaleza emocional, marcando el inicio de una etapa donde la presión, la resistencia y la estrategia serán determinantes para definir quién logra mantenerse firme en la recta más intensa de la novena temporada.