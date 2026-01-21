inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Avance | Alarmas encendidas en Exatlón México: Humberto preocupa y la guerra entre escuadras estalla

La competencia se endurece, las emociones se desbordan y una lesión cambia el rumbo del juego previo a La Villa 360 de Exatlón México

Videos,
Exatlón México

En Exatlón México, la tensión se eleva al máximo cuando los Azules sospechan que los Rojos se confían, Rosique lanza una dura advertencia, Humberto enciende las alarmas por una fuerte lesión y Ernesto deja claro que el objetivo es que el equipo rival no gane nada, previo al explosivo enfrentamiento rumbo a La Villa 360.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos