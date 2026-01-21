Exatlón México | Avance | Alarmas encendidas en Exatlón México: Humberto preocupa y la guerra entre escuadras estalla
La competencia se endurece, las emociones se desbordan y una lesión cambia el rumbo del juego previo a La Villa 360 de Exatlón México
En Exatlón México, la tensión se eleva al máximo cuando los Azules sospechan que los Rojos se confían, Rosique lanza una dura advertencia, Humberto enciende las alarmas por una fuerte lesión y Ernesto deja claro que el objetivo es que el equipo rival no gane nada, previo al explosivo enfrentamiento rumbo a La Villa 360.