Exatlón México: dos Azules quedan en riesgo de eliminación y buscan igual el tablero

Antonio Rosique recibe a los atletas en el segundo capítulo de La Batalla por La Supervivencia con una reflexión sobre enfrentar lo inesperado y demostrar quiénes son ante la adversidad. En esta jornada, dos mujeres del Equipo Azul quedan en riesgo, mientras la competencia avanza hacia un nuevo duelo donde cualquier resultado puede cambiar el rumbo de los equipos.

