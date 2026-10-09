Exatlón México: Azules cuestionan otra pausa de Ella

Los Azules reaccionan nuevamente a la situación de Ella, quien tuvo que detener el circuito mientras competía contra Katia. La pausa generó frustración entre sus compañeros, quienes señalaron que es una situación que se ha repetido. Leo y otros atletas reconocieron la importancia de cuidar la seguridad de los competidores, aunque también plantearon dudas sobre lo ocurrido durante los circuitos.

