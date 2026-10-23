Exatlón México: Valeria queda fuera por lesión y los Rojos resienten su salida

La Escuadra Roja de Exatlón México habló sobre el impacto que dejó la salida de Valeria, quien sufrió un fuerte desgarre. Sus compañeros reconocieron que su paso por la décima temporada fue breve y señalaron que había llegado para reforzar al equipo tras otra baja. Ahora, Los Rojos enfrentan el reto de reorganizarse ante su ausencia.

