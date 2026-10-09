Exatlón México: frustración Azul tras una nueva victoria Roja

Los Azules viven la frustración tras una segunda defensa exitosa de los Rojos en Exatlón México, quienes celebran la actuación de Daniel. Mientras tanto, los atletas Azules hablan sobre lo ocurrido en el circuito entre Ella y Katia y plantean que, aunque la seguridad de los competidores es una prioridad, detener los circuitos también podría convertirse en parte de una estrategia dentro de la competencia.