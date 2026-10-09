Exatlón México: tensión, lesiones y supervivencia rumbo al domingo

Exatlón México vivió una jornada marcada por la tensión entre Rojos y Azules, las dudas alrededor de las pausas en los circuitos y la preocupación por la situación de Ella. David también habló sobre su recuperación y su objetivo de volver a ser “La Bestia”, mientras Antonio Rosique presentó el tercer capítulo por la supervivencia, donde cada punto será clave para evitar que otro integrante quede en riesgo de eliminación.

