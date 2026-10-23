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Exatlón México 2024
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Exatlón México: ocho puntos en juego y preocupación por Paulette tras accidente

Victoria azul, tensión entre los equipos y un accidente que detuvo la competencia: así se vivió Exatlón México.

La emoción y la preocupación marcaron la jornada de Exatlón México: los Azules celebraron la victoria, mientras los Rojos resintieron la derrota y hablaron de la salida de Valeria por lesión. Antonio Rosique presentó la lucha por la continuidad con ocho puntos en juego, pero un accidente de Paulette durante su duelo contra Katia obligó a detener la competencia y dejó a la atleta bajo observación médica.

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