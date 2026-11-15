¡La tensión no cesa en Exatlón México Décima Temporada! Uno de los atletas que ha encendido las alarmas entre los seguidores del programa es Heliud Pulido, de los Rojos, quien se encuentra visiblemente afectado por una lesión muscular y los comentarios de algunos de sus compañeros de Equipo, mismos que lo han llevado a cuestionarse su permanencia en la competencia: ¿Podría abandonar el reality esta noche? Por ahora, no queda nada más que esperar al programa completo de este domingo, 15 de noviembre, para conocer la decisión del atleta.
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¿Qué está pasando con Heliud Pulido en Exatlón México?
Heliud Pulido enfrenta una lesión muscular que lleva varias semanas molestándolo. Por si fuera poco, algunos comentarios de Emilio y Aristeo Cázares sobre su condición física lo hicieron sentir mal, ya que el atleta interpretó sus palabras como burlas hacia su lesión.
De hecho, en el avance de esta noche, se observa a Pulido llorando mientras conversa con el personal médico y reconoce que ha llevado su cuerpo al límite, además de dejar ver lo difícil que se ha vuelto la competencia para él: “Ya no puedo. Ya no puedo correr (...) Llevé mi cuerpo al límite por ellos (...) Me voy. Ya no quiero estar aquí; me voy”, se le escucha decir al famoso “Black Panther”.
¿Cómo y dónde ver Exatlón México GRATIS?
Si quieres descubrir qué pasará con Heliud Pulido, no te pierdas el programa de esta noche. Exatlón México Décima Temporada puede seguirse completamente GRATIS por la señal de Azteca UNO en televisión abierta. Si prefieres el streaming, también puedes disfrutar del Domingo de Eliminación a través de la app móvil de TV Azteca En Vivo, disponible en App Store y Google Play. De igual manera, existe una transmisión en nuestro sitio web oficial. ¡No hay pretexto para perderte del mejor reality deportivo!
¿A qué hora empieza Exatlón México?
Los Domingos de Eliminación el programa empieza en punto de las 6:00 p.m. (hora del centro de México). De lunes a viernes, puedes seguir Exatlón México a partir de las 6:30 p.m. ¡No te lo pierdas!