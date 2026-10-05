Exatlón México | ¡Heliud se disculpa con Leo por el empujón! Sin embargo, a tensión entre Azules y Rojos continúa
Heliud decidió reconocer que se equivocó y ofreció una disculpa a Leo, quien sin dudar aceptó, no sin antes pedir que controle a sus compañeros de Equipo.
Después del tenso momento que vivieron Heliud y Leo la semana pasada. Heliud decidió que era momento de ofrecer una disculpa por su comportamiento. Leo aceptó, pero aprovechó para pedirle que debe ponerles límites a los integrantes de Equipo Rojo.