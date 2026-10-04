Exatlón México | Jerry rompe en llanto destrozado, la tensión aumenta, los pleitos y la competencia al límite | domingo 4 de octubre de 2026
Los conflictos estuvieron a otro nivel y las emociones se sintieron a flor de piel en Exatlón México. Revive los momentos más tensos de este domingo.
La tensión se apoderó de Exatlón México durante una jornada llena de competencia, conflictos y emociones. Llegó el momento de revivir un capítulo que no dejó atrás el conflicto, las discusiones, las bromas pesadas y las dolorosas despedidas.