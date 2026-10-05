Exatlón México | Las lágrimas inundaron la Villa 360, pues Ingrid, Emilio y Heliud recordaron a sus padres con profunda emoción
Los Atletas abrieron sus corazones y hablaron de sus padres y los enormes sacrificios que hicieron para sacar adelante a sus hijos. Ingrid rompió en llanto.
Las emociones están a flor de piel dentro de Exatlón México. Ingrid, Emilio y Heliud tuvieron un momento de reflexión y agradecimiento con sus padres. Incluso, Ingrid, rompió en llanto al recordar la difícil vida de su mamá.