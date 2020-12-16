Equipo Azul gana la Batalla Colosal y se lleva el combo de Eco Aventura en Exatlón: Titanes vs. Héroes.

Continuamos en la semana 16 de la competencia y azules y rojos siguen sorprendiendo con su capacidad deportiva en cada uno de los circuitos que completan de manera colosal.

Para el arranque de la jornada de este martes 15 de diciembre, los atletas se enfrentaron en la Ruta Tokio versión varonil.

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El marcador se mostró muy parejo en gran parte de competencia; sin embargo, Titanes se impusieron y llevaron la prueba en un último punto que se jugó en relevos; sin duda, un verdadero momento de infarto.

Así, los atletas rojos se llevaron las insignias de la Ruta Tokio.



Batalla Colosal

Después, los atletas se tuvieron que enfrentar en la Batalla Colosal, con la que tendrían la oportunidad de ganar el Tripe Combo de Eco Aventura, que incluye un paseo Paddle Board por las playas de Exatlón, un viaje a la Cueva de la Reserva de Ojos Indígenas y comida en restaurante.

Los primeros en abrir la batalla fueron Pato Araujo y Christian Anguiano, siendo este último quien se llevó el punto.

Conforme se fueron presentando los enfrentamientos de hombres y mujeres de Titanes y Héroes, el marcador fue mostrando una tendencia hacia el equipo Azul, que dio una de sus mejores actuaciones.



Ana Lago llora

Ante la falta de puntos por parte de Titanes, Ana Lago no pudo con la frustración y rompió en llanto tras perder ante Casandra Ascencio.

Luego de un rato de tensión, Ana Lago se recuperó contando con el apoyo de su compañero Heliud Pulido, quien también pasó un duro momento cuando se lastimó la rodilla tras cumplir con el circuito.

Al final, el esfuerzo de Titanes no fue tan fructífero, pues Héroes lograron imponerse en la Batalla Colosal llevándose la contienda y el combo de Eco Aventura en Exatlón.

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