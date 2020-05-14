FOTOS: Así pasan la cuarentena Ernesto, Aristeo y Heliud, los campeones de Exatlón; se lucen en sus redes.

No cabe duda que dentro de las playas del Exatlón se formaron increíbles atletas que ahora son unas celebridades en las redes sociales. Dentro de poco tiempo, Heliud Pulido, Ernesto y Aristeo Cázares se ganaron el corazón del público con su extraordinaria vida fuera de la competencia.

Heliud Pulido pasa la cuarentena explorando su lado más cómico; realiza divertidas imitaciones de personajes animados.

El deporte no puede faltar en sus días y en más de una ocasión compartió sus dotes con el balón de futbol.

El ganador de la tercera temporada de Exatlón cuenta con más de 80 mil seguidores que no se pierden ni uno solo de sus videos, durante la época de confinamiento.

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Ernesto Cázares es otra de las estrellas que rompe las redes sociales con sus clips de rutinas de ejercicio.

Demuestra que aparte del skate, tiene otras pasiones como los videojuegos, pues le gusta pasar su tiempo rodeado de ficción y aventuras.

El skater tiene enamorada a más de una fan que sigue de cerca sus hobbies predilectos; entre los que destacan, jugar con el trompo y realizar inéditas acrobacias desde las escaleras de su casa.

Aristeo es otro de los atletas de alto rendimiento que tiene impactadas a sus fans de TikTok, pues descubrimos que es amante de realizar challenges junto a sus amigos.

El famoso sabe que un buen atleta también tiene un grandioso sentido del humor y no duda en mostrar su personalidad más alivianada detrás de la competencia.

La triada deportiva presume que no hay rivalidad; pues en más de una ocasión han posado juntos en retratos que se ganaron la aprobación de los cibernautas.

Los veracruzanos se mantienen confinados desde sus hogares, pero no podemos esperar a ver las sorpresas que tienen preparadas en lo que resta del año.

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