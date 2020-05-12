Zudikey Rodríguez y Pato Araujo, la pareja que triunfó en su debut en TikTok con videos espectaculares.

TikTok se convirtió en la plataforma infalible para que miles de celebridades presuman divertidos momentos junto a sus enamorados. La pareja que se llevó el puesto número uno es Zudikey Rodríguez y Pato Araujo, quienes hicieron un impresionante debut en la app de videos.

La velocista y valladora mexicana sabe que, para mantener una relación sana, no pueden faltar las carcajadas. Tiene más de 180 mil seguidores que no se pierden sus momentos molestando a Araujo cuando está dormido.

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El deporte corre por sus venas y en más de un clip aparecen bailando al ritmo de sus canciones favoritas. Por supuesto que no faltan los románticos momentos y filmes con tiernas muestras de cariño que enternecen a los fans.

Pato se mantiene un poco inactivo en la red social; sin embargo, dentro de sus 7 cintas en TikTok, aparece su pareja protagonizando graciosos momentos que le dieron la vuelta al Internet.

El futbolista mexicano se vengó de todas las bromas de Zudikey, e incluso hizo una parodia del famoso video, “Qué linda te ves trapeando, Esperancita”.

Dentro de las playas del Exatlón demostraron ser una pareja diciplinada y fuerte; sin embargo, fuera de la competencia, presumen su lado relajado y alegre.

Comenzaron su relación a inicios de 2019, cuando Rodríguez terminó su divorcio con Éder Sánchez, con quien contrajo nupcias en 2015.

En una entrevista para Ventaneando, la deportista reveló que inició los trámites de su divorcio en el 2018, antes de conocer al futbolista. Con sus comentarios puso fin a los rumores y críticas, dejando claro que su romance iba en serio.

No cabe duda que a pesar de los comentarios mal intencionados, los novios se mantiene en su momento más solido y estable. En cada uno de sus posts somos testigos de una historia de amor que cobra más fuerza con el paso del tiempo.

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